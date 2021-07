Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gewindestange im Pkw-Reifen// Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 16.07.2021, 18:00 Uhr und dem 17.07.2021, 15:00 Uhr steckten derzeit unbekannte Täter eine Gewindestange in einen Fahrzeugreifen eines Pkw, der in der Christoph-Hackethal-Straße in Hildesheim abgestellt war. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die Täter den schwarzen Renault, der im öffentlichen Verkehrsraum stand, auf und steckten oder schlugen eine 18 cm lange Gewindestange mit Unterlegscheibe in den hinteren linken Reifen. Anschließend verschwanden die Unbekannten. Der Halter des Fahrzeuges nutzte das Fahrzeug am 17.07.2021 und bekam während der Fahrt eine Warnmeldung über einen Luftverlust in einem Reifen angezeigt. Erst dann bemerkte er, dass an seinem Fahrzeugreifen eine Gewindestange steckte und meldete dies der Polizei. Durch den langsamen Verlust des Luftdruckes und der Länge der Gewindestange bestand durchaus eine Gefahr für den Nutzer des Fahrzeuges. Die Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, die in der angegebenen Tatzeit verdächtige Beobachtungen getätigt oder im Vorfeld ein Ausbaldowern bemerkt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

