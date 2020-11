Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Trunkenheitsfahrt, Zeugen gesucht

Zell am HarmersbachZell am Harmersbach (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, befuhr der Fahrer eines Audi von Haslach kommend die Strecke B 33 - Stöcken - Unterentersbach - Zell am Harmersbach und wieder zurück. Er fuhr auf der gesamten Strecke in extremen Schlangenlinien und wurde auch einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Er war stark alkoholisiert. Möglicherweise wurden im Verlaufe dieser Trunkenheitsfahrt andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese und auch sonstige Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Haslach, Telefon 07832/975920, in Verbindung zu setzen.

