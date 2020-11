Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Gefährliche Situation

GengenbachGengenbach (ots)

Ein Anrufer meldete sich am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr bei der Polizei. Er teilte mit, dass ein Mann und eine Frau zusammen mit zwei Kleinkindern neben dem Bahnübergang auf der Brückenhäuserstraße liegen würden. Bei Eintreffen der Polizeistreife stellte sich heraus, dass sich die Personen aufgereiht über beide Fahrspuren auf die Straße gelegt hatten. Den beiden Kindern nahm sich bereits im Vorfeld ein zufällig anwesendes Krankentransportteam an. Der Aufforderung, die Fahrbahn zu räumen, kamen die beiden Erwachsenen zunächst nicht nach. Erst nach einer weiteren Aufforderung standen die beiden Erwachsenen auf und machten die Fahrbahn frei. Durch die gefährliche Aktion wurde niemand verletzt. Aufgrund der Gefährdung der beiden Kinder wurde das Ehepaar zunächst in Gewahrsam genommen und die Kinder dem Jugendamt übergeben. Für die weiteren Ermittlungen ist es wichtig, wie es dazu kam, dass sich die Familie auf die Straße gelegt hatte. Zeugen, die hierzu nähere Angaben machen können, werden gebeten sich, unter der Telefonnummer 0781/21-2820 an die Ermittler der Polizei zu wenden. Durch den Vorfall entstand ein erheblicher Rückstau auf beiden Fahrstreifen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere der Fahrer eines hellen Mini gesucht, der auf der Kinzigbrücke in Fahrtrichtung Innenstadt aufgrund der Situation halten musste.

