POL-SO: Bad Sassendorf - Straßensperrung nach Unfall auf L856 - Rettungshubschrauber vor Ort (Folgemeldung)

Bad Sassendorf (ots)

Freitag (26.Juni), kurz vor 12.00 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Autofahrer vom Möhnesee den Kreesweg, um von dort aus nach links auf die L856 in Richtung Soest abzubiegen. Eine 59-jährige Motorradfahrerin aus Werne befuhr die vorfahrtberechtigte L856 von Soest aus in Richtung Möhnesee. Im Einmündungsbereich der L856 / Kreesweg kam es dann zur Kollision zwischen der Motorradfahrerin und dem Autofahrer. Durch den Sturz wurde die 59-Jährige so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. Sie wurde in eine Unfallklinik geflogen. Der 33-Jährige Mann vom Möhnesee wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 45.000 Euro. Um die Unfallstelle abzusichern wurde die Straße anfangs durch einen Lastkraftwagen gesperrt. Die Sperrung wurde durch die Polizei gegen 13.40 Uhr aufgehoben. Die Feuerwehr streute die Unfallstelle aufgrund auslaufender Betriebsstoffe ab. (reh)

