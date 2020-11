Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Aufgefahren

OffenburgOffenburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagabend auf der Zähringerstraße, in Fahrtrichtung Kreisschulzentrum. Gegen 21:20 Uhr hielt eine 54-jährige Opelfahrerin vor dem Zebrastreifen an, um einem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen. Der nachfolgende 47-jähriger Fahrzeugführer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit seinem PKW dem Opel auf. Durch die Kollision wurde die 54-Jähringe Leicht verletzt. Aufgrund dessen wurde sie mit dem RTW in das Ortenau Klinikum gebracht. /kw

