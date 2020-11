Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Hoher Sachschaden

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Am Freitag kam es gegen 11.30 Uhr auf der B3 in Höhe der Autobahnauffahrt Rastatt Süd zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein Sachschaden von ungefähr 120.000 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnten gesundheitliche Probleme eines 63-alten LKW-Fahrers unfallursächlich gewesen sein. Dieser fuhr mit dem seinem Lkw von Baden-Baden kommend in Fahrrichtung Rastatt und kam kurz vor der Autobahnauffahrt in Richtung Basel auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit der Leitplanke und prallte gegen einen, von der A5 in Richtung Baden-Baden abbiegenden Vito eines 42-Jährigen. Im weiteren Verlauf kollidierte der LKW mit der dortigen Ampelanlage und mehreren Verkehrszeichen. Letztendlich kam der LKW im Bereich der Autobahnzufahrt der A5 in Fahrtrichtung Süden zum Stillstand. Da die Zugmaschine des Lkw nicht mehr Fahrbereit war, ist die Autobahnausfahrt Rastatt Süd derzeit gesperrt. Verletzt wurde niemand. Der LKW-Fahrer wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Nahe Klinik gebracht. /ag

