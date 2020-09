Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Exhibitionist

Sinzheim (ots)

Aufgrund seines unsittlichen Verhaltens sieht sich ein 40 Jahre alter Mann seit Samstagvormittag mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen konfrontiert. Nach derzeitigem Sachstand soll der Kunde in einem Discounter in der Industriestraße sein Glied aus der Hose hängen lassen und dabei gezielt den Blickkontakt zu anderen Kunden und Bediensteten gesucht haben. Ersten Ermittlungen zufolge soll es bereits in der Vergangenheit zu ähnlichem Verhalten durch den ungebetenen Besucher gekommen sein. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

