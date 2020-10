Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Gefahrstoffaustritt in Wetter (1. Folgemeldung)

WetterWetter (ots)

Am Freitag um 12:24 Uhr wurde der Freiwilligen Feuerwehr Wetter gemeldet, dass in einem Speditionsgebäude im Gewerbegebiet am Nielande eine Chemikalie aus einem Behälter auf einem LKW ausgelaufen ist. Nachdem die Feuerwehr die Betroffenen aus dem Gefahrenbereich gerettet hatte, mussten insgesamt fünf betroffenen Personen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neun Personen mussten an der Einsatzstelle dekontaminiert werden.

Nachdem alle Menschen in Sicherheit und der Gefahrenbereich gesperrt war, begann die Feuerwehr damit, das Leck in dem 1.000 l fassenden Behälter abzudichten und aufgelaufene Flüssigkeit mit einem Spezialmittel aufzusaugen. Bis dahin waren ca. 200 l eines giftigen und ätzenden Isolationslackes für Kabel ausgelaufen. Zur Identifikation des Stoffes mussten diverse Papiere gesichtet werden, die dann auch mit einer Fachberaterin ausgewertet wurden.

Aktuell sind ca. 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wetter vor Ort. Der Einsatz dauert an. Zurzeit wird das Eintreffen eines Spezialunternehmens erwartet, dass den beschädigten Behälter leer pumpt und die kontaminierten Flächen reinigt. Die 15 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes konnten ihren Einsatz nach dem Transport der Patienten weitestgehend beenden.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Patric Poblotzki

Telefon: +49 (0)173 513 21 51

E-Mail: webmaster (a) feuerwehrwetter.de



Till Michael Tillmanns

Telefon: +49 (0)170 968 22 63

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell