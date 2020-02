Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt: Handfester Streit - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen - Freiamt - Am Samstagmittag, 15. Februar, um 17:34 Uhr, erhielt das Polizeirevier Emmendingen die Meldung, dass es in Freiamt, an der L110, Höhe Buckhof, zwischen mindestens zwei Personen zu einer Auseinandersetzung gekommen sei.

Die eingesetzten Polizeibeamten des Polizeireviers Emmendingen konnten vor Ort ermitteln, dass eine Gruppe junger Erwachsener mit ihren Leichtkrafträdern auf der L110 in Richtung Ettenheim unterwegs waren.

Als sich die Gruppe im Bereich Buckhof befand, stand eine männliche Person am Fahrbahnrand und fertigte mit dem Handy scheinbar Foto- oder Videoaufnahmen der Gruppe an. Ein 17 Jahre alter Fahrer aus der Gruppe wendete sein Gefährt, um mit dem Mann am Fahrbahnrand das Gespräch zu suchen.

Zwischen diesen beiden Personen kam es im weiteren Verlauf zu einem Gerangel, welches schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Boden endete und durch die anderen Anwesenden geschlichtet werden musste.

Durch die Auseinandersetzung wurden die beiden Kontrahenten jeweils leicht im Gesicht verletzt.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet deshalb mögliche Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen unter Telefon 07641 5820 in Verbindung zu setzen.

Stand: 16.02.2020, 11.00 Uhr

PR Emmendingen/OW FLZ/Hug

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell