POL-OG: Wolfach - Brandstiftung in der Kirche

Am Freitagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, entzündeten Unbekannte in der katholischen Kirche die Altardecke. Vermutlich wurden Streichhölzer und eine Kerze aus der Kirche als Brandmittel benutzt. Ein Ehepaar, das zufällig die Kirche besuchte, stellte den Brand fest und konnte ihn löschen. Sie veranlassten noch durch ein Geschäft in der Nähe, dass die Polizei verständigt wurde. Das Ehepaar wird, wie auch mögliche Zeugen, gebeten, sich bei dem Polizeirevier Haslach, Telefon 07832/975920, zu melden. Durch das beherzte Eingreifen entstand nur ein Schaden in Höhe von 600 Euro.

