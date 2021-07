Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Straßenverkehrsgefährdung

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Fre.) Am 20.07.2021, 14:45 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung 31171 Nordstemmen, zwischen den Ortschaften Mahlerten und Heyersum auf der Bundesstraße 1 ein riskantes Überholmanöver. Ein goldfarbener PKW Audi setzte dabei zum Überholen einer längeren Fahrzeugschlange an, obwohl aus Richtung Heyersum Gegenverkehr herrschte. Nur durch starkes Abbremsen und einem Ausweichmanöver konnte eine Kollision vermieden werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Sarstedt unter der Tel. Nr.: 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell