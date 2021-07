Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr durch Pedelec-Fahrer Am 23.07.2021, gegen 20.25 Uhr, wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie ein Pedelec-Fahrer in Friesoythe in der Riege-Wolfstange gestürzt sei. Der 58 Jahre alte Friesoyther wurde durch den Sturz leicht verletzt. Im Rahmen des Einsatzes stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Dem 58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, 23.07.2021, gegen 07.54 Uhr, beabsichtigt ein 29 Jahre alter Friesoyther mit seinem Pkw die B 401 von der Schwaneburger Straße kommend in Richtung Friesoythe zu überqueren. Hierbei missachtet er die Vorfahrt einer auf der B 401 fahrenden 41 Jahre alten Frau aus dem Saterland. Es kommt zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 41-jährige wird durch den Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Barßel - Verkehrsunfallflucht in Harkebrügge - Zeugenaufruf Am heutigen Tage hat das Polizeikommissariat Friesoythe Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht in Harkebrügge erhalten. Ein bisher unbekannter Verursacher stieß in der Straße Claushörn, mit einem Kraftfahrzeug gegen einen gemauerten Zaun und verließ die Unfallstelle ohne den Eigentümer zu benachrichtigen. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 23.07.2021, 23.30 Uhr bis zum 24.07.2021, 09.00 Uhr. Angaben zum entstandenen Sachschaden können nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, mit der Polizeidienststelle in Barßel (04499-922200) Kontakt aufzunehmen. Barßel - Trunkenheit im Straßenverkehr Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde am 24.07.2021, gegen 08.15 Uhr, ein Pkw gemeldet, der durch seine Fahrt in Schlangenlinien auffiel. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug in Barßel - OT Harkebrügge, Elisenstraße, angetroffen werden. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer fest. Der vor Ort durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Des Weiteren konnte der 22 Jahre alte Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Eine Blutprobe wurde entnommen und gegen den Harkebrügger werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

