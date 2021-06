Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendlicher will Drogen verstecken

Kaiserslautern (ots)

Drei Jugendliche haben am Montagabend im westlichen Stadtgebiet die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Als das Trio daraufhin einer Kontrolle unterzogen wurde, versuchte einer von ihnen, während der Maßnahme Drogen zu "verstecken". Den Beamten entging jedoch nicht, dass der 17-Jährige etwas fallen ließ und dann "ganz zufällig" seinen Fuß darauf stellte. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Joint. Auf den bereits amtsbekannten Jugendlichen kommt nun eine (weitere) Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Aus dem gleichen Grund muss auch ein 24-Jähriger aus dem Stadtgebiet mit einer Strafanzeige rechnen. Er war kurz vor 20 Uhr in der Dürerstraße in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei wurde in seiner Hosentasche eine Cannabisblüte gefunden. Die Blüte wurde sichergestellt; zur Herkunft machte der junge Mann keine Angaben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

