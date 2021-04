Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Polizei sucht Ersthelferin und Zeugen nach Fahrrad-Unfall

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht eine Ersthelferin und Zeugen, die am Samstag (17. April) gegen 12:45 Uhr auf der Lindenallee in Höhe Hausnummer 25 einen Zusammenstoß zwischen einer 31-jährigen Mountainbike-Fahrerin und einem Fiat Punto beobachtet haben. Bei dem Unfall verletzte sich die Frau auf dem Zweirad am Fuß und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Um die Hintergründe des Unfalls zu klären, bittet das Verkehrskommissariat 21 um eine Kontaktaufnahme über die Telefonnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell