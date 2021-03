Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Attendorn (ots)

Am Freitag (26. Februar) hat sich gegen 19.18 Uhr auf der K 7 in Attendorn-St. Claas ein Verkehrsunfall zwischen einem 86-jährigen Pkw- und einem 38-jährigen Pedelec-Fahrer ereignet. Zunächst beabsichtigte der 86-Jährige mit seinem Wagen, in eine Hauseinfahrt abzubiegen. Dafür blieb er auf der Fahrbahn stehen, setzte den Blinker und leitete den Abbiegevorgang ein. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden E-Bike-Fahrer. Dieser konnte nicht mehr bremsen und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 38-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell