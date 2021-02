Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Tabakgeschäft - Tatverdächtiger festgenommen

Olpe (ots)

Olpe. Am frühen Samstagmorgen erhielt die Polizeileitstelle um 02.40Uhr Kenntnis von einem Einbruch in ein Tabakgeschäft in der Olper Innenstadt. Die nur wenige Augenblicke später eintreffenden Beamten der Polizeiwache Olpe konnten am Tatort einen 36-jährigen Attendorner antreffen, der im dringenden Tatverdacht steht, den Einbruch begangen zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. An der Eingangstür des Tabakladens entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell