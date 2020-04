Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Erneut Diebstahl aus Kfz auf Parkplatz

Achten Sie auf Personen im Umfeld Ihres Wagens!

Kevelaer (ots)

Wie bereits berichtet, hat die Polizei es derzeit häufiger mit Diebstählen aus Fahrzeugen zu tun, bei denen die Täter auf den Parkplätzen von Supermärkten zuschlagen. Sie stehlen beispielsweise die Wertsachen wie Handtasche und Geldbörse vorne aus dem unverschlossenen Wagen, während die Geschädigten gerade damit beschäftigt sind, ihre Einkäufe hinten in den Kofferraum zu laden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4578256). Am Dienstag (28. April 2020) gegen 11:00 Uhr wurde nun eine 69-Jährige auf dem Parkplatz eines Gartencenters an der Straße Am Schleußgraben Opfer dieser Masche: Gemeinsam mit einer Bekannten belud sie gerade ihr Auto mit ihren Einkäufen, als sich ein Mann ihrem Wagen näherte. Zunächst dachte sie, dass es sich um den Fahrer des neben ihr geparkten Autos handelte. Doch dann sei der Unbekannte an der Fahrerseite um ihr Auto herumgegangen und in Richtung eines Discounters davongelaufen. Kurz darauf stellte die 69-Jährige fest, dass ihre Handtasche, die sie zuvor auf dem Fahrersitz abgestellt hatte, fehlte. Sie beschreibt den Mann als ca. 170 bis 175cm groß mit einer leicht untersetzten Figur. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare, trug eine schwarze Kappe, schwarze Oberbekleidung und einen Mundschutz. Ein Finder gab am gleichen Tag die Handtasche der Frau auf der Wache in Kevelaer ab. Er hatte sie gegen 12:00 Uhr im Grünstreifen in der Nähe einer Autowerkstatt an der Industriestraße gefunden. Der Täter hatte offenbar das Bargeld und das Mobiltelefon entnommen und die Tasche danach entsorgt.

Die Polizei rät:

- Achten Sie beim Öffnen Ihres Autos auf Personen in der Nähe. - Lassen Sie keine Wertsachen unbeaufsichtigt im unverschlossenen Fahrzeug, selbst wenn Sie das Fahrzeug beladen oder nur um das Fahrzeug herumgehen. - Verschließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich beim Beladen, so dass nur die Tür geöffnet ist, an der Sie Ihre Einkäufe einladen. - Ist ein Verschließen nicht möglich, so halten Sie Ihre Wertgegenstände, wie Portemonnaie und Handy, im Blickfeld oder legen Sie sie gar nicht erst ab. (cs)

