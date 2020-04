Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfallflucht/ Polizei sucht Fahrer eines schwarzen BMW

Kleve (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch (29. April 2020) zwischen 09.20 Uhr und 09.50 Uhr einen geparkten Seat Alhambra. Der Seat parkte auf einem Parkplatz an der Tiergartenstraße zwischen Apotheke und Tankstelle und wurde durch den Unbekannten beim Ausparken beschädigt. Laut eines Zeugen soll es sich bei dem Unbekannten um einen älteren Herrn in einem schwarzen BMW gehandelt haben. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Hinweise zum Fahrer und zum Fahrzeug machen können. Zeugen sollen sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

