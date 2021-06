Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht dank Zeugin geklärt

Kaiserslautern (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Unfallflucht am Montag in der Merkurstraße geklärt werden. Die Frau hatte auf einem Parkplatz in Höhe des Anwesens Nummer 43 beobachtet, wie ein Autofahrer beim Einsteigen in seinen Wagen seine Tür gegen das daneben geparkte Fahrzeug schlug.

Obwohl an dem BMW ein Lackschaden zurückblieb, machte sich der Verursacher aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Durch die Schilderung der Zeugin und das abgelesene Kennzeichen konnte die Halterin des Verursacherfahrzeugs ermittelt werden. Wer den Pkw zur Unfallzeit fuhr, ist noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

