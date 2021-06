Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geschwindigkeitskontrollen auf der B37

Kreis Kaiserslautern (ots)

Am Montag hat die Polizei ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der geltenden Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Bundesstraße 37 gehabt. Die Beamten führten zwischen 13:45 und 14:45 Uhr auf Höhe der Einfahrt zum Ruheforst in Fahrtrichtung Hochspeyer Lasermessungen durch. An dieser Stelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern. Insgesamt waren 24 Fahrzeuge schneller als erlaubt unterwegs. Der Spitzenreiter fuhr 109 Kilometer pro Stunde. Die Fahrer wurden angehalten und kontrolliert. Die meisten zeigten sich einsichtig. Die Beamten klärten die Auto- und Zweiradfahrer über die besonderen Gefahren zu schnellen Fahrens auf. Eine Fahrerin, die mit ihrem BMW aufgrund überhöhter Geschwindigkeit angehalten wurde, fiel besonders auf. Schon beim Aussteigen vernahmen die Beamten Cannabisgeruch. Zudem zeigte sie drogentypische Ausfallerscheinungen. Die Beamten nahmen sie für eine Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle. Sie soll Aufschluss über ihren Drogenkonsum geben. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |elz

