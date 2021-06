Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gewürgt, geschlagen und bestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahls hat ein 18-Jähriger am Montag einen Bekannten angezeigt. Nach Angaben des Betroffenen wurde er vom Täter gewürgt und geschlagen, außerdem habe der 24-Jährige seinen Tabletcomputer beschädigt und seine SIM-Karte gestohlen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen gab es bereits in der Vergangenheit zwischen den beiden Männern Streit. Am Montag stattete der 24-Jährige dann dem 18-Jährigen unerwartet einen Besuch ab. Nachdem dieser ihn in die Wohnung ließ, soll es zu den Handgreiflichkeiten gekommen sein. Bevor der Täter die Wohnung wieder verließ, beschädigte er das auf dem Tisch liegende Tablet und nahm die SIM-Karte an sich.

Das Opfer verständigte anschließend die Polizei. Für die medizinische Versorgung des Mannes wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter dauern an. |cri

