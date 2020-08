Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter gestohlen

Hagen (ots)

Unbekannte Täter stahlen am Montag (10.08.2020) in der Straße "Am Höing" einen E-Scooter. Der 29-jährige Besitzer hatte sein Gefährt um 16.10 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem Verkehrszeichen gesichert. Als er gegen 16.50 Uhr weiterfahren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei werden unter der Rufnummer 02331 / 986 2066 erbeten. (ts)

