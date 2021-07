Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Betrügerische "Wahrsager"-Bande festgenommen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 20. Juli 2021, wurde der Polizei bekannt, dass es bereits am 16. Juli 2021 zu einem Betrug zum Nachteil einer Frau aus Damme gekommen ist. Eine unbekannte Anruferin, die sich als Wahrsagerin bezeichnete, teilte der Frau mit, dass ein Unheil über ihre Familie kommen werde. Ein direkter Familienangehöriger solle eine schwere Erkrankung oder der Tod widerfahren. Sie müsse an verschiedene Kirchen Geldbeträge bezahlen, damit diese für Sie und ihre Familie beten würden. Der Aufforderung kam die Frau nach und übergab einem unbekannten Täter einen niedrigen 5-stelligen Betrag. Wenige Tage später, am Dienstag, rief die unbekannte Täterin erneut an und prophezeite Unheil. Sie müsse nun, um dieses abwenden zu können, eine hohe Bargeldsumme bezahlen. Damit würde sie einen Stein erstehen, der der Familie Kraft schenken könne. Da die Frau nicht die gesamte Summe aufbringen konnte, nahm sie Kontakt zu ihrer Tochter auf, um von ihr den fehlenden Betrag zu erhalten. Die Tochter reagierte richtig und informierte unverzüglich die Polizei. Die Wahrsagerin nahm erneut Kontakt zur Dammerin auf und es wurde ein Übergabetermin und -ort vereinbart. An diesem Termin nahm diesmal jedoch auch die Polizei teil und konnte so den Geldabholer vorläufig festnehmen. Der Geldabholer war zu dem Treffen mit einem E-Scooter vorgefahren, welcher sichergestellt wurde. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen 22-jährigen Mann mit Wohnsitz in der Ukraine. Im Rahmen einer Fahndung konnte darüber hinaus ein verdächtiger Pkw mit zwei männlichen Personen festgestellt werden. Der Pkw wurde durchsucht und die Polizeibeamten konnten die besagten Steine sowie passende Schlüssel zu dem E-Scooter sowie weiteres Beweismaterial sicherstellen. Auch diese beiden Personen, ein 49-jähriger Mann mit Wohnsitz in Weißrussland und ein 27-jähriger Mann mit Wohnsitz in Polen, wurden vorläufig festgenommen und der Pkw sichergestellt. Die drei Tatverdächtigen wurden am Donnerstag auf Antrag der StA Osnabrück einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, sodass sich diese drei Männer nun in Untersuchungshaft befinden. Bei den drei Festgenommenen wurde insgesamt eine Bargeldsumme im 5-stelligen Bereich aufgefunden, die vermuten lässt, dass diese aus zumindest einer weiteren Tat stammen könnte. Die Polizei ist daher auf der Suche nach Geschädigten, denen eine ähnliche Tat widerfahren ist. In diesem Zusammenhang könnte der Pkw, ein blauer Opel Vectra Limousine, BJ 1998, sowie der silberner E-Scooter der Marke Explorer mit langer schwarzer Lenkerstange aufgefallen sein. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter 04471-1860-0.

