Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1640) Fünf Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

SchwabachSchwabach (ots)

Wie mit Meldung 1638 berichtet, kam es gestern Abend (11.11.2020) zu einem Brand in einem Schwabacher Mehrfamilienhaus, bei dem fünf Personen verletzt wurden. Zwischenzeitlich geht die Kriminalpolizei Schwabach davon aus, dass dem Ausbruch des Feuers eine fahrlässige Brandstiftung zugrunde liegt.

Gegen 21:00 Uhr war in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Hördlertorstraße ein Feuer ausgebrochen. Fünf Bewohner des Hauses erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten wegen einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden.

Die betroffene Wohnung im zweiten Obergeschoss brannte vollständig aus. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler der Schwabacher Kriminalpolizei nach Begutachtung des Brandortes auf rund 90.000 Euro.

In Bezug auf die Brandursache richten sich die polizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich gegen den Bewohner der Brandwohnung. Der hatte bei dem Brand ebenfalls eine Rauchgasvergiftung davongetragen, konnte jedoch aus seiner Wohnung gerettet werden. Die Brandermittler gehen davon aus, dass der Mann mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen war und so das Feuer in seiner Wohnung selbst verursacht hat. Er muss sich nun wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Brandstiftung verantworten.

