Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1637) Polizeieinsatz am Erlanger Bahnhof

ErlangenErlangen (ots)

Am Mittwochabend (11.11.2020) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz am Erlanger Bahnhof. Ein Mann wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Gegen 19:00 Uhr teilte ein Mann der Einsatzzentrale über Telefon mit, dass er sich in einem ICE von München nach Berlin befinde. Er habe sich in einer Toilette eingesperrt und kündigte während des Telefonats seinen Suizid an.

Daraufhin wurde der Zug am Bahnhof Erlangen gestoppt. Da nicht bekannt war ob der Mann bewaffnet war, wurde der Erlanger Bahnhof geräumt und großräumig abgesperrt. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Einsatzkräfte den Zug. Hierbei konnte der Mann unverletzt und unbewaffnet in einer Toilette angetroffen werden.

Der Mann befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde nach der vorläufigen Festnahme in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Der Einsatz war gegen 21:00 Uhr beendet.

Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell