Visbek - Diebstahl eines Mobiltelefons Am Donnerstag, 22. Juli 2021, kam es gegen 18.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Astruper Straße zum Diebstahl eines Mobiltelefons Samsung S8, welches der 22-jährige Geschädigte in seinem Einkaufskorb abgelegt hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Visbek unter der Telefonnummer (04445) 950470 entgegen. Vechta - Einbruchdiebstahl in Tanzschule und Friseursalon In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 21. Juli 2021, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 22. Juli 2021, 09.00 Uhr, kam es in der Münsterstraße zu zwei Einbruchdiebstählen: Tatbetroffen waren eine Tanzschule und ein Friseursalon. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in die Objekte. Im Anschluss durchsuchten sie die jeweiligen Räumlichkeiten. In beiden Fällen wurde Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen. Vechta - Sachbeschädigung an PKW In der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juli 2021, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 22. Juli 2021, 07.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Münsterstraße einen auf einem Parkplatz auf dem dortigen Hinterhof abgestellten PKW Renault Clio einer 34-Jährigen aus Vechta. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens beträgt 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen. Vechta - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Freitag, 23. Juli 2021, wurde um 02.30 Uhr eine 19-Jährige aus Vechta einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, als sie die Rombergstraße mit ihrem PKW befuhr. Im Zuge der Kontrolle ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Urin-Vortest bestätigte diesen Verdacht. Der 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Vechta - Verkehrsunfall: Am Donnerstag, 22. Juli 2021, 16.45 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Essen mit seinem LKW samt Anhänger die Bundesstraße B69 (Oldenburger Straße) in Vechta. Im nachfolgend befuhr ein 23-Jähriger aus Großenkneten mit seinem PKW die Oldenburger Straße in derselben Fahrtrichtung. Auf Höhe der Einfahrt Pastor-Meistermann-Straße musste der LKW-Fahrer aus Essen verkehrsbedingt abbremsen. Der ihm folgende 23-Jährige bemerkte dieses zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem PKW auf den Anhänger des LKW auf. Der 23-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Sein PKW musste abgeschleppt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor. Neuenkirchen-Vörden - Fahrraddiebstahl In der Zeit zwischen Montag, 19. Juli 2021, 08.00 Uhr, und Dienstag, 20. Juli 2021, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das vor der Oberschule an der Holdorfer Straße abgestellte Damenfahrrad einer 41-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein braunes Damenrad der Marke BATAVUS, Typ Diva. Weitere Informationen zu dem Fahrrad liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer (05493) 913560 entgegen. Bakum - Diebstahl eines LKW-Ersatzreifens In der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juli 2021, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 22. Juli 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den Ersatzreifen einer Sattelzugmaschine, welche zum Tatzeitpunkt auf dem Gelände eines Autohofes an der Harmer Straße abgestellt war. Bei dem entwendeten Reifen handelt es sich um einen Ersatzreifen der Marke "Continental". Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt in einem Gestell unter dem Auflieger der Sattelzugmaschine. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizeistation Bakum unter der Telefonnummer (04446) 959710 entgegen. Holdorf - versuchter Diebstahl eines Katalysators In der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juli 2021, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 22. Juli 2021, 13.25 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Dammer Straße den Katalysator eines PKW VW New Beetle eines 37-Jährigen aus Holdorf zu demontieren. Es blieb beim Versuch. Dennoch entstand Sachschaden von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Holdorf unter der Telefonnummer (05494) 914200 entgegen. Steinfeld - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Mittwoch, dem 12. Juli 2021, wurde um 15.20 Uhr in der Großen Straße ein 15-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades mit einem 13-jährige Sozius aus Steinfeld festgestellt. Als er von den Beamten kontrolliert werden sollte, versuchte er zunächst zu flüchten. Nach Angaben des 15-Jährigen erreicht sein Kleinkraftrad eine Geschwindigkeit von ca. 80 km/h. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet. Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz Am Donnerstag, dem 22. Juli 2021, wurde um 14.30 Uhr in der Brinkstraße ein 23-Jähriger aus Diepholz kontrolliert, als er diese mit einem E-Scooter befuhr. Der 23-Jährige konnte für seinen E-Scooter keinen Versicherungsschutz vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und dein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Lohne - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Donnerstag, 22. Juli 2021, wurde um 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße ein 20-jähriger Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Im Zuge dieser Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein vorab durchgeführter Urin-Vortest verlief positiv, sodass dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Dinklage - Verkehrsunfall in Verbindung mit Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Donnerstag, 22. Juli 2021, kam es gegen 12.50 Uhr auf der Langen Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 25-Jähriger aus Dinklage befuhr mit seinem PKW die Clemens-August-Straße in Richtung Lange Straße. Als er von dieser nach links in die Lange Straße abbog, missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 40-Jährigen aus Dinklage. Durch die Kollision entstand leichter Sachschaden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diesbezüglich wurden gesonderte Ermittlungen eingeleitet.

