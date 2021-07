Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Donnerstag, den 22.Juli 2021, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 37-Jährige aus Bösel mit ihrem PKW die Straße Am Kirchplatz in Richtung Hölker Weg. Als sie nach links in die Jahnstraße abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden PKW und kollidierte mit diesem. Die Fahrzeugführerin des entgegenkommenden PKW, eine 32-Jährige aus Bösel, wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Friesoythe- Sachbeschädigung auf Rathausgelände Zwischen Mittwoch, dem 21.Juli 2021, gegen 18.00 Uhr, und Donnerstag, dem 22.Juli 2021, 07.20 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Dienstfahrzeuge auf dem Rathausgelände an der Alten Mühlenstraße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen. Friesoythe- Sachbeschädigung an Vereinsheim Zwischen Mittwoch, 21.Juli 2021, gegen 20.00 Uhr, und Donnerstag, 22.Juli 2021, um 19.20 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Dekorationswandelement beim Handballverein am Großen Kamp West beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen. Friesoythe OT Schwaneburg - Verkehrsunfallflucht Am Donnerstag, 22. Juli 2021, gegen 10.00 Uhr, befuhren ein bislang unbekannter Fahrer eines orangefarbenen Muldenkippers, beladen mit loser Schüttung Sand/Kies, und eine 39-Jährige aus Friesoythe mit ihrem blauen PKW VW Plus in genannter Reihenfolge die Schwaneburger Straße aus Sedelsberg kommend in Fahrtrichtung Friesoythe. Während der Fahrt fielen von der Ladefläche des LKW kleine Steinchen herab und trafen die Windschutze des PKW der 39-Jährigen. Hierdurch entstanden zwei Steinschläge in der Windschutzscheibe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell