Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl einer Geldbörse Am Freitag, dem 16. Juli 2021, zwischen 06.00 und 19.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem in der Burgstraße abgestellten Firmen-PKW die Geldbörse eines 38-jährigen Mannes aus Wildeshausen. In dem Portemonnaie befanden sich zum Tatzeitpunkt der Führerschein sowie Bundespersonalausweis des Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen. Cloppenburg - Diebstahl von Pfandgut In der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juli 2021, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 22. Juli 2021, 04.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Gelände eines Getränkehandels in der Krapendorfer Kämpe zahlreiche Pfanddosen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen. Cloppenburg OT Galgenmoor - gemeinschädliche Sachbeschädigung In der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juli 2021, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 22. Juli 2021, 08.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die äußere Scheibe eines doppeltverglasten Fensters an der Oberschule Pingel Anton in der Königsseestraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen. Cloppenburg - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Montag, 19. Juli 2021, wurde um 22.25 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert, als er diese mit einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h befuhr. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Cloppenburg - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am Freitag, 23. Juli 2021, wurde gegen 00.15 Uhr in der Sevelter Straße ein 16-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert, als er diese mit einer Geschwindigkeit von ca. 45 km/h befuhr. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Cloppenburg - Verkehrsunfall Am Donnerstag, dem 22. Juli 2021, kam es um 22.55 Uhr in der Jümmestraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-Jähriger aus Cloppenburg befuhr, gemeinsam mit zwei Mitfahrern (19- bzw. 21-jährig, beide aus Cloppenburg), mit seinem Pkw die Jümmestraße aus Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Neuendamm. In einer gezogenen S-Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der PKW überschlug. Alle drei Insassen werden leicht verletzt. Am verunfallten PKW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt 55000 Euro. Emstek OT Halen - Einbruchdiebstahl in Imbiss am Badesee In der Zeit zwischen Mittwoch, 21. Juli 2021, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 22. Juli 2021, 06.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Imbiss am Badesee an der Hauptstraße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Innere des Kiosks ein und entwendeten Bargeld. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen. Molbergen - gemeinschädliche Sachbeschädigung In der Zeit zwischen Mittwoch, 14. Juli 2021, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 15. Juli 2021, 15.00 Uhr, kam es beim Kriegerehrenmal an der Kirchstraße zu einer Sachbeschädigung: Bislang unbekannte Täter zerstörten dort mutwillig den Kunststofftisch einer Sitzgruppe des Heimatvereins. Der Tisch wurde aus seiner Verankerung gerissen und regelrecht auseinandergebrochen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Molbergen unter der Telefonnummer (04475) 941220 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell