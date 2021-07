Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Brieftasche aus Auto geklaut.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen Unbekannte eine Geldbörse aus einem in der Grundstraße abgestellten schwarzen BMW. Dessen Eigentümer hatte den Wagen vermutlich nicht verschlossen. Persönliche Papiere des Bestohlenen fand man am Dienstagmittag an der Ecke zur Hiddeser Straße. Die Täter entkamen mit einem geringen dreistelligen Eurobetrag. Hinweise zu dem Diebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

