POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnung

Baumaterial gestohlen

Goch (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (10. Juni 2021) sind unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Nordring eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Aus der Wohnung, die sich aktuell im Umbau befindet, entwendeten die Diebe unter anderem zwei Pakete Laminat, die dazugehörigen Fußleisten und einen Trennschleifer. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

