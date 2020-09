Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte schlagen 33-Jährigen mit Holzlatte

Gelsenkirchen (ots)

Von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt wurde ein 33-Jähriger am Dienstagnachmittag, 15. September, in einem Hinterhof an der Hauptstraße in der Altstadt. Gegen 17.20 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei. Sie hatte in dem Hinterhof einen verletzten Mann gesehen, der auf dem Boden lag. Nach jetzigem Ermittlungstand hatten sich zwei Unbekannte ihrem Opfer angenähert und ihn mehrmals mit einer Holzlatte geschlagen. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der Verletzte will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die beiden Täter sind etwa 30 Jahre alt, vermutlich osteuropäischer Herkunft und trugen kurze Jeans. Einer hatte ein weißes T-Shirt mit roter Aufschrift im Brustbereich an, der andere trug ein schwarzes T-Shirt. Hinweise auf die Flüchtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

