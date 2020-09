Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Lebensmittel aus Lagerschuppen gestohlen

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Imbisses am Hauptkanal links eingedrungen. Anschließend gelangten sie in einen Lagerschuppen und stahlen Lebensmittel im Wert von rund 1000 Euro.

Zu einer ähnlichen Tat ist es in gleicher Nacht in der Richardstraße gekommen. Hier versuchten die unbekannten Täter die Tür einer Pizzeria aufzubrechen. Der Versuch schlug fehl, so dass die Täter leer ausgingen. Die Tür wurde erheblich beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell