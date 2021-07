Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln/Sevelten - Brand eines Kaugummiautomaten Im Zeitraum vom 22.07.21/22:00 Uhr bis zum 23.07.21/08:00 Uhr zündete ein bislang noch unbekannter Täter mit Hilfe von Spraydosen einen Kaugummiautomaten in der Zedernstraße in 49692 Cappeln/Sevelten an. Der Brand griff auf einen Busch eines anliegenden Privatgrundstückes über. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen. Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 20-Jähriger aus Lastrup befuhr mit einem PKW die Fritz-Reuter-Straße in 49661 Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Gegen den 20-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss seitens der Polizei Cloppenburg eingeleitet. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am 23.07.2021, gegen 17:00 Uhr, überholte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Straße "Antoniusplatz" einen anderen PKW-Fahrer rechts und biegt in die Straße "Hofkamp" ein. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Danach verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell