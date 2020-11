Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ölspur und Unterstützung des Rettungsdienstes

SprockhövelSprockhövel (ots)

Am ersten Advent wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 10:46 Uhr zur Kleinbeckstraße gerufen. Ehrenamtliche Kräfte der Einheit Obersprockhövel streuten dort mit 50 kg Bindemittel eine Ölspur ab.

Am Montagmorgen wurde der Löschzug Niedersprockhövel um 7:22 Uhr zu einem Gewerbebetrieb am Gedulderweg gerufen. Dort war es in einer Produktionshalle zu einem medizinischen Notfall gekommen. Die Feuerwehr unterstütze die notärztliche Versorgung vor Ort und während des Transportes in ein Hattinger Krankenhaus. Ein Notfallseelsorger wurde alarmiert, um Mitarbeitende der Firma zu betreuen.

