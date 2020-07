POL-NI: Junge Frau bei Kontrolle kollabiert

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

NIENBURG (jah) - Am gestrigen Tag gegen 17 Uhr kam es zu einem Einsatz eines Rettungswagens bei einer Verkehrskontrolle. Zivilkräfte der Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg hatten hinter dem Bahnhof Nienburg ein Fahrzeug festgestellt, in dem sich die drei Beteiligten auffällig verhielten. Um das Fahrzeug und die Insassen zu kontrollieren, mussten die Beamten mit ihrem PKW wenden, als sich das beobachtete Fahrzeug in Bewegung setzte. In der Wörther Straße wurde das Fahrzeug angehalten; bei dem Fahrzeugführer, einem 20-jährigen Stolzenauer, konnten die Beamten Einfluss von Betäubungsmitteln feststellen. Eine spätere Durchsuchung des Fahrzeuges ergab, dass dieser Utensilien zum Rauchen der Drogen mit sich führte. Während der polizeilichen Maßnahmen bekam die 20-jährige Beifahrerin eine Panikattacke, so dass ein Rettungswagen zum Anhalteort hinzugerufen werden musste. Die Nienburgerin wurde zur Kontrolle in das örtliche Krankenhaus verbracht. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges wurden auch in ihrer Handtasche geringe Mengen von Betäubungsmittel entdeckt. Weitere Ermittlungen dauern an, auch eine mögliche Tatbeteiligung des dritten Beifahrers, einem 22-jährigen Nienburger, wird derzeit geprüft.

