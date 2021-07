Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 23.07.2021 bis 24.07.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 21.07.2021, gegen 22:35 Uhr, befuhr der bislang unbekannte Führer eines BMW die Schledehausener Str. in in Fahrtrichtung Bakum. Der 22-jährige Geschädigte befuhr ebenfalls mit seinem PKW die Schledehausener Str. dem BMW Fahrer entgegen. Beim Vorbeifahren touchierten sich die beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden. Der bislang unbekannte BMW Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen. Langförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 24.07.2021 gegen 02:40 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vechta mit seinem PKW die Straße Am Middelpatt in Langförden. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Vechta - Raub Am Samstag, 24.07.2021 gegen 04:24 Uhr kam es auf der Oyther Straße auf Höhe der Einmündung zur Taubenstraße zu einem Raub. Eine bislang unbekannte Person schubste das 31-jährige Opfer aus Vechta zu Boden und entwendete hierbei das Portemonnaie des 31-Jährigen. Die unbekannte Person flüchtete anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen. Tödlicher Verkehrsunfall in Steinfeld Am Samstag, 24.07.2021 gg 04:58 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in Steinfeld auf der Dammer Str. gekommen. Der 44 jährige alleinbeteiligte Fahrzeugführer befuhr diese Strecke von Steinfeld kommend in Richtung Damme. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam der Bet. nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Verkehrseinrichtungen, einen Graben und eine Hecke. Schließlich prallte der PKW auf dem Dach liegend in eine Hauswand, in welcher der VW Passat stecken blieb. Der Dammer verstarb noch an der Unfallstelle und wurde durch die Feuerwehr Steinfeld geborgen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden von ca. 60.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell