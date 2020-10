Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in einer Küche

Frankfurt am Main - Gallus (ots)

(am) Am Dienstagabend (13.10.2020) gegen 20:30 Uhr, meldeten Anwohner Rauch aus einem Gebäude in der Kostheimer Straße im Gallus. Die nur wenige Minuten nach dem Notruf eintreffenden Kräfte der Feuerwache 2, konnten ein Feuer in einer Küche im 2. Obergeschoss ausfindig machen. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung. Eine Person aus der Nachbarwohnung wurde von der Feuerwehr ins Freie begleitet und vom Rettungsdienst untersucht. Alle anderen Personen des Gebäudes hatten dies bereits eigenständig verlassen. Im Anschluss wurde die Wohnung vom Brandrauch befreit und gelüftet. Die Brandwohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar. Brandursache und Schadenhöhe sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

