Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brände in Riedberg und Niederursel

Frankfurt am Main (ots)

Zwei Brände beschäftigten die Feuerwehr Frankfurt am Main am heutigen Nachmittag (24.09.2020) innerhalb kurzer Zeit.

Weithin sichtbar war gegen 14:30 Uhr die Rauchentwicklung, die von einem Brand auf einem Neubau eines Schulgebäudes in der Gräfin-Dönhoff-Straße in Riedberg ausging. Auf dem Dach des Baustellengebäudes brannten Bitumenschweißbahnen. Wegen der starken Rauchentwicklung und der ungünstigen Windverhältnisse, wurde eine Rundfunkwarnmeldung ausgelöst und die Anwohner aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen über eine Drehleiter und über ein am Gebäude befindliches Gerüst, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Rundfunkwarnmeldung konnte deshalb schnell wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden aufgenommen.

Gegen 16 Uhr wurde ein Feuer in einem Wohnhochhaus an der Thomas-Mann-Straße in Niederursel gemeldet. Es gingen hierzu mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Über eine Drehleiter konnte das Feuer auf dem Balkon im 6. Obergeschoss gelöscht werden. Zeitgleich waren auch Einsatzkräfte über den Treppenraum auf dem Weg zur Brandwohnung und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Ein Übergreifen des Feuers vom Balkon auf die Wohnung konnte verhindert werden. Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde niemand. Angaben zum entstandenen Schaden können keine gemacht werden.

