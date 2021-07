POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Molbergen - Trunkenheit im Verkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 24.07.2021, gegen 20:30 Uhr befuhr ein 38jähriger aus Molbergen mit seinem PKW die Straße "Tiefer Weg" in Molbergen. Als er durch eine Polizeistreife angehalten wurde und der Beamte an das Fahrzeug herantrat, beschleunigte er plötzlich sein Fahrzeug und flüchtete. Nach einer kurzen Absuche des Nahbereichs konnte der Fahrer an der Peheimer Straße in Molbergen angetroffen werden. Hier ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,38 Promille. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Garrel - Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, 24.07.2021, um 22:45 Uhr wurde der Polizei Cloppenburg ein PKW gemeldet, der in Schlangenlinien den Ortskern von Emstek befuhr. Nachdem das Fahrzeug sich von Emstek weiter über Höltinghausen in Richtung Beverbruch bewegte, konnte eine Streife das Fahrzeug auf der Kellerhöher Straße in der Gemeinde Garrel anhalten. Während der Kontrolle war deutlich Alkoholgeruch aus dem PKW wahrnehmbar. Ein deshalb durchgeführter Alkoholtest bei dem 45jährigen Fahrer des PKW ergab einen Wert von 2,39 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes aus Cloppenburg beschlagnahmt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstag, 24.07.2021, um 15:15 Uhr ereignete sich in Garrel auf der Varrelbuscher Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 52jähriger Motoradfahrer aus Garrel leicht verletzt wurde. Ein 45jähriger Fußgänger aus Garrel wollte die Varrelbuscher Straße vom Eichkamp kommend in die Industriestraße mit einem Fahrrad schiebend überqueren und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen den aus Richtung Garrel kommenden Zweiradfahrer. Bei einem Zusammenstoß des Motorradfahrers mit dem Fahrrad des Fußgängers stürzten beide Unfallbeteiligte. Während der Fußgänger unverletzt blieb, wurde der Motoradfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Essen/Oldb. - Diebstahl eines Mofarollers In dem Tatzeitraum von Freitag, 23.07.2021, 23:30 Uhr bis Samstag, 24.07.2021, 07:00 Uhr wurde aus einem Carport an der Lange Straße in Essen/Oldb. ein Mofaroller entwendet. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 924LPG angebracht. Hinweise nimmt die Polizei Essen/Oldb. unter der Rufnummer 05434-924700 entgegen.

