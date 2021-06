Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frau von zwei Männern beleidigt und bedrängt

Mönchengladbach (ots)

An einem Lebensmittelgeschäft an der Keplerstraße haben zwei Männer am Donnerstag, 24. Juni, gegen 15.50 Uhr eine Frau auf sexueller Grundlage angesprochen und bedrängt. Dank des verbalen Eingreifens zweier Bauarbeiter, die die Männer aufforderten die Frau in Ruhe zu lassen, ließen diese von ihr ab.

Die Frau rannte dem Duo jedoch hinterher und rief die Polizei, die so bei Ankunft zumindest einen Mann stellen konnte. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest führte zu einem positiven Ergebnis. (cr)

