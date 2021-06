Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tageswohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

In den Stadtteilen Holt und Am Wasserturm ist es am Mittwoch, 23. Juni 2021, tagsüber zu jeweils einem Wohnungseinbruch gekommen.

Um in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Dülkener Straße zu gelangen, kletterten die bislang unbekannten Täter zwischen 7.15 Uhr und 16.40 Uhr zunächst mithilfe einer Mülltonne über einen Gartenzaun auf das Grundstück. So an die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung gelangt, hebelten sie diese auf und durchwühlten danach die Räumlichkeiten. Mitsamt Beute flüchteten sie anschließend, vermutlich auf demselben Weg, in unbekannte Richtung.

In der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Mehrfamilienhaus auf der Fockestraße und brachen anschließend gewaltsam eine Wohnungstür auf. Auch hier durchwühlten sie die Räume und flüchteten anschließend mitsamt Beute, darunter Silberbesteck, in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

