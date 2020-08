Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in das Leipniz-Gymnasium mit Täterfestnahme und zuvor Schaufensterscheibe eingeworfen

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 23:15 Uhr, teilte eine Zeugin mit, dass gerade zwei Männer über den Außenzaun des Hinterhofes des Leipniz-Gymnasiums geklettert wären. Vor Ort konnte die Polizei zwei amtsbekannte Pirmasenser im Alter von 19 und 23 Jahren festnehmen. Sie versuchten, sich zunächst zu verstecken. Ein Fenster im Erdgeschoß war mit Gewalt aufgedrückt worden und ein Flachbildfernseher war schon an der Wand zum Abtransport abgestellt. In dem mitgeführten Rucksack wurde Einbruchswerkszeug mitgeführt. Der 19jährige steht auch im Verdacht, kurz zuvor eine Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes in der Schloßstraße eingeschlagen zu haben. Bereits gegen 22:30 Uhr wurde er im Rahmen einer Ruhestörung auf dem Exerzierplatz mit mehreren Gleichaltrigen kontrolliert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab zu diesem Zeitpunkt einen Wert von 0,92 Promille. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. pips

