Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - Verlorener Spanngurt verursacht Schaden an Pkw

BAB 8 - Walshausen (ots)

Gestern, gegen 08:25 Uhr, überfuhr ein in Fahrtrichtung Zweibrücken fahrender Skoda Oktavia, circa 250 Meter vor der Ausfahrt Walshausen, eine auf der Überholspur liegende Metall-Ratsche eines Schwerlast-Spanngurtes. Dabei wurde der Tank aufgerissen. Die Beseitigung des ausgelaufenen Kraftstoffes und der Sachschaden belaufen sich auf circa 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den verursachenden Lkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

