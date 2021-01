Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Westerkappeln, Enkeltrick-Betrüger erbeuten in zwei Fällen hohe Geldbeträge

Kreis Steinfurt

Im Kreis Steinfurt hat es in den vergangenen Tagen erneut Betrugsanrufe mit dem sogenannten Enkeltrick gegeben. In zwei Fällen haben die Täter jeweils einen fünfstelligen Eurobetrag erbeuten können. In Westerkappeln wurde eine 79-Jährige am Donnerstagmittag (07.01.21) mehrfach unter einer unterdrückten Telefonnummer angerufen. Eine Frau gab sich als Enkelin der Westerkappelnerin aus. Sie behauptete, einen Autounfall gehabt zu haben und nun einen hohen Eurobetrag zu benötigen. Es werde ein Mann zu der 79-Jährigen kommen, um das Geld abzuholen. Die Geschädigte händigte dem Fremden gegen 14.00 Uhr ihr Erspartes aus -rund 15.000 Euro. Als die 79-Jährige später ihre richtige Enkelin kontaktierte, fiel der Betrug auf. Die Westerkappelnerin erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Mann, der das Geld bei der Geschädigten abholte, war etwa 1,75 Meter groß und trug eine schwarze Jacke. Ein weiterer Fall ereignete sich am Donnerstag (07.01.21) in Lengerich. Eine unbekannte Frau rief gegen 14.00 Uhr bei einem 81-Jährigen an und gab sich als Verwandte aus. Die Unbekannte täuschte eine finanzielle Notlage vor. Es folgten mehrere Anrufe eines angeblichen Anwalts sowie eines angeblichen Bankangestellten. Es wurde eine Geldübergabe vereinbart. Am frühen Abend tauchte ein unbekannter Mann bei dem Lengericher auf und holte 10.000 Euro in bar ab. Kurz nach der Übergabe wurde der 81-Jährige skeptisch und erstattete Anzeige wegen Betrugs. Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 1,70 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. In Emsdetten, Ibbenbüren, Lengerich und Nordwalde gab es eine Reihe weiterer Anrufe von Enkeltrick-Betrügern. Diese scheiterten jedoch, weil die Betroffenen das Gespräch beendeten, bevor es zu einem Schaden kommen konnte. Die Polizei warnt noch einmal eindringlich davor, sich auf Telefongespräche mit unbekannten Personen einzulassen - besonders, wenn diese sich nach Geld oder Wertgegenständen erkundigen. Angerufene sollten direkt auflegen, eine Vertrauensperson hinzuziehen und zur Polizei gehen. Niemals sollten Bargeld oder Schmuck an Fremde übergeben werden.

