Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Autobahnraststätte

TecklenburgTecklenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch (06.01.21), 14.00 Uhr, und Donnerstag (07.01.21), 12.00 Uhr, einer Kellertür der Autobahnraststätte Tecklenburger Land Ost an der A1 in Loose, Dunkbachstraße, aufgehebelt. So verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude. Im Innenraum hebelten sie eine weitere Holztür auf und gelangten in den Verkaufsraum. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Hinweise auf den oder die Einbrecher gibt es nicht. Die Polizei in Lengerich nimmt unter Telefon 05481/9337-4515 Zeugenhinweise entgegen.

