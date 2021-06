Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Imbiss

Mönchengladbach (ots)

Um in einen Imbissstand an der Theodor-Heuss-Straße zu gelangen, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über die heruntergelassene Jalousie Zugang. Dabei beschädigten sie die Sicherung erheblich. Sie durchwühlten den Innenraum und flüchteten anschließend ohne Wertsachen in unbekannte Richtung.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 23. Juni, 21 Uhr und Donnerstag, 24. Juni, 6.20 Uhr. Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

