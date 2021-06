Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnmobil gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 23. Juni, 20 Uhr und Donnerstag, 24. Juni, 7.30 Uhr ein an der Straße Am Klingelsberg in Wickrath abgestelltes Wohnmobil gestohlen. Bei dem silber-weiß-farbenen Wohnmobil der Marke Fiat handelt es sich um ein Neufahrzeug.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (cr)

