Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Metalldiebe stehlen Kabel

Ahaus (ots)

Auf Kupferkabel abgesehen hatten es Unbekannte jetzt in Ahaus-Graes: Um an ihre Beute zu gelangen, drangen die Täter gewaltsam in ein Firmengelände am Nordiek ein. Das Geschehen spielte sich zwischen Dienstag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 10.00 Uhr, ab: Um auf den Betriebshof zu kommen, brachen sie im hinteren Bereich einen Zaun auf. Die Einbrecher entwendeten Kupferkabel, das dort lagerte. Wieviel sie mitgehen ließen, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

