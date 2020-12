Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Sachbeschädigung an einem Fahrzeug

EdenkobenEdenkoben (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 18.12.2020 wurde ein Fahrzeug in der Straße "In den Erlen" in Edenkoben beschädigt. Die bisher unbekannten Täter zerkratzten das Fahrzeug großflächig, vermutlich mittels Schleifpapier und zerstachen beide Reifen auf der Fahrerseite. Auf der Motorhaube wurde ein sogenanntes Anarchie Zeichen eingeritzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 EURO. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06323-9550 an die Polizeiinspektion Edenkoben.

