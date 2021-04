Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Nachtrag zu: Schwerer Verkehrunfall im Kreisverkehr B525

L608

K44 ("Zur alten Kaiserei")

Gescher (ots)

Gegen 18:50 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Gronau mit seinem Pkw die Bundesstraße B525 in Richtung Südlohn. Mit ihm unterwegs war eine 82-jährige Frau aus Gronau. Im Kreisverkehr B525 / L608 / K44 kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr über die Mittelinsel des Kreisverkehrs. Dabei verletzten sich die beiden Fahrzeuginsassen leicht und wurden einem Krankenhaus zugeführt. Zudem entstanden Sachschäden am Fahrzeug und an der Mittelinsel. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

